Çin'in karbon ticareti piyasasının hacmi 100 milyon tonu aştı

Çin'de 16 Temmuz'da açılan Şanghay Çevre ve Enerji Borsası'ndaki karbon ticareti hacminin 100 milyon tonu aştığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, borsadaki karbon ticareti hacmi 102. işlem günü sonunda 107 milyon tona, işlemlerin toplam parasal değeri ise 4,43 milyar yuana (695 milyon dolar) ulaştı.

Ekimde ortalama 2,64 milyon ton olan günlük işlem tutarı dün 14,88 milyon tona ulaşarak rekor kırdı.

En fazla karbon salımına yol açan ülke konumundaki Çin, yükümlülüklerinin takas edilmesi yoluyla karbon salımını azaltma hedefi doğrultusunda Şanghay Çevre ve Enerji Borsası'nı 16 Temmuz'da faaliyete geçirmişti.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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