Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu, Afganistan'a ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istedi - Haberler
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Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu, Afganistan'a ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istedi

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu, Afganistan'a ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istedi

Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu, Afganistan'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu, Afganistan'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Vang, büyükelçiliğin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Taliban'ın kurduğu geçici hükümette Dışişleri Bakanlığını yürüten Mevlevi Emir Han Muttaki ile görüştüğünü bildirdi.

Çin yönetiminin Afganistan'a yapmayı planladığı 200 milyon dolarlık insani yardımı hızlandıracağını ifade eden Vang, "Ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı. " değerlendirmesinde bulundu.

Vang paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dışişleri Bakanlığına vekalet eden Mevlevi Emir Han Muttaki ile görüştüm. Çinli liderler Afganistan'a yapılacak 200 milyon yuanlık malzeme yardımının hızlandırılacağını ilan ettiler. Ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı. Afganistan'ın döviz varlıkları halka ait olmalı ve onlar için kullanılmalı."

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu, Afganistan'a ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istedi - Haberler
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