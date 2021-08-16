Çin'in Kabil Büyükelçiliği'nden Afganistan açıklaması
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Çin'in Kabil Büyükelçiliği'nden Afganistan açıklaması

Çin'in Kabil Büyükelçiliği'nden Afganistan açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Çin'in Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çin vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunuldu ve ülkedeki durumun 'son derece karmaşık ve şiddetli' hale geldiği belirtildi.

Çin'in Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çin vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunuldu ve ülkedeki durumun 'son derece karmaşık ve şiddetli' hale geldiği belirtildi.

Çin'in Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde Afganistan ve başkent Kabil'deki durum dramatik bir şekilde değişti ve bu durum son derece karmaşık ve şiddetli bir hale geldi. Afganistan'daki Çin Büyükelçiliği, Çin vatandaşlarıyla yakın temas halinde, güvenlik durumu hakkında rapor alıyor ve yardım sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şimdiye kadar, Afganistan'daki Çin vatandaşlarıyla ilgili can kaybı ya da yaralanma hakkında herhangi bir rapor alınmadı. Çin kurumlarının ve Afganistan'daki Çinli vatandaşların çıkarlarının güvenliğini sağlamaları talep edildi. Büyükelçilik ayrıca Afganistan'daki Çin vatandaşlarına güvenlik durumuna dikkat etmeleri, kendi güvenlik korumalarını güçlendirmeleri ve dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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