Çin'in ihracatında salgın döneminde sıçrama
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Çin'in ihracatında salgın döneminde sıçrama

07.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:10
Çin'in ihracatında salgın döneminde sıçrama

Çin'in Kasım ayındaki ihracatının önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21.1 arttığı bildirildi.

Çin'in Kasım ayındaki ihracatının önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21.1 arttığı bildirildi.

Çin Genel Gümrük İdaresi, bu sabah dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre, Çin'in dış ticareti Kasım ayında yüzde 13.6 artışla 460 milyar 720 milyon dolara ulaştı. İhracat yüzde 21.1, ithalat ise yüzde 4.5 yükseliş kaydetti. Art arda 6 aydır artış gösteren ihracatın 2018'in Şubat ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydettiği belirtildi. Ekim ayında ihracat yüzde 11.4, ithalat ise 4.7 artmıştı.

Çin'de ihracat ve ithalat artışı arasındaki makasın açılmasıyla ticaret fazlası da Kasım ayında yüzde 102.9 atarak 75 milyar 420 milyon dolara çıktı.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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