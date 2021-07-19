Çin'in İç Moğolistan bölgesinde iki baraj çöktü

Çin'in İç Moğolistan bölgesinde, iki barajın çökmesi sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Çin'in İç Moğolistan bölgesinde, iki barajın çökmesi sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Su Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki İç Moğolistan bölgesinde, iki barajın, aşırı yağışlar nedeniyle çöktüğünü bildirdi.

İç Moğolistan'ın Hulunbuir kentinde toplam 46 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip iki barajın çökmesiyle civarda yaşayanlar tahliye edilirken, can kaybı olmadığı aktarıldı.

Hulunbuir şehir yönetimi, 16 bin 660 kişinin ve 21 bin 775 hektar tarım arazisinin, baraj sularından etkilendiğini, bazı köprülerin ve ulaşım altyapısının zarar gördüğünü duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün