Çin'in Hunan eyaletinde soğuk ve kar nedeniyle çok sayıda yerleşimde okullar tatil edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Hunan eyaletinde soğuk ve kar nedeniyle çok sayıda yerleşimde okullar tatil edildi

Çin'in Hunan eyaletinde soğuk ve kar nedeniyle çok sayıda yerleşimde okullar tatil edildi
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşimde eğitime ara verildi.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşimde eğitime ara verildi.

Şinhua ajansının haberine göre, yerel meteoroloji merkezi, soğuk ve kar nedeniyle turuncu, kar fırtınası olasılığına karşı sarı uyarı ilan etti.

Eyaletteki 17 şehir merkezi ile kırsal ilçe ve bölgede dün itibariyle kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, öğrencilerin ve öğretim kadrosunun güvenliği için Loudi, Huayhua, Şaoyang şehirleri ile Şiangşi Tucia ve Miao Özerk İli'nde okullar tatil edildi.

Çin'in 4 dereceli soğuk uyarı sisteminde "kırmızı" uyarı en yüksek alarm düzeyini temsil ederken, onu daha düşük düzeyli "turuncu", "sarı" ve mavi uyarılar takip ediyor.

Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

 Muş'un yükseklerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu

Muş'un yükseklerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title