Çin'in Hunan eyaletinde apartman çöktü: 5 ölü
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Çin'in Hunan eyaletinde apartman çöktü: 5 ölü

Çin'in Hunan eyaletinde apartman çöktü: 5 ölü
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yerel yetkililer, Çıncou kentinin Ruçıng ilçesinde çöken bir binanın enkazı altında kalan 12 kişiden 5'inin cesetlerine ulaşıldığını söyledi.

Yetkililer, enkazdan yaralı çıkarılan 2 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Kurtarma ekipleri, kendi imkanlarıyla inşa ettikleri binada yaşayan 27 kişiden 15'inin olay sırasında binada olmadığının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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