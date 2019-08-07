Çin'in Hong Kong Temsilcisi: Hong Kong, 1997'den bu yana en kötü krizle karşı karşıya

07.08.2019 14:42

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Başkanı Zhang Xiaoming, Hong Kong'un 1997'de Çin idaresine devrinden bu yana en ciddi, en kötü krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Hong Kong krizini görüşmek üzere ülkenin güneyindeki Şenzen kentinde bir araya gelen yetkililere özerk bölgedeki durumla ilgili bilgi veren ve "Hong Kong'daki kriz 60 günü aşkın süredir devam ediyor." diyen Zhang, "Şiddet içeren faaliyetler artıyor ve toplum üzerindeki etkisi daha da yaygınlaşıyor. Hong Kong'un Çin'e devrinden bu yana en ciddi ve en kötü krizle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle