Çin'in Hong Kong güvenlik yasası nedeni ile birçok devlet endişeli
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Çin'in Hong Kong güvenlik yasası nedeni ile birçok devlet endişeli

ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasından endişe duyduğunu belirterek, ortak açıklama yaptı.

Çin'in Hong Kong güvenlik yasası nedeni ile birçok devlet endişeli
28.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:45

ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasından endişe duyduğunu belirterek, ortak açıklama yaptı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamak için Ulusal Halk Kongresinde kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası nedeni ile ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya, endişeli olduklarını belirterek, ortak açıklama yaptı. Ortak açıklama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne tarafından yapıldı. Bakanlar, ortak açıklamada Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamak için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası nedeni ile derin endişe duyduklarını ifade etti. Ortak açıklamada, yasanın bölge halkının özgürlüklerini kısıtlayacağı dile getirilirken, Hong Kong'un özerkliğine darbe vuracağı açıklandı. Bakanlar, yasanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmiş Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'nun öngördüğü yükümlülüklere aykırı olduğunu bildirdi. Ortak açıklamada, yasa ile Hong Kong'da işlenen siyasi suçlara ilişkin kovuşturma ihtimalinin arttığını ifade ederken, bölgede yaşayan vatandaşların ise haklarını kısıtlayacağı açıklandı. Bakanlar, açıklamada "Bu adımın Hong Kong toplumundaki mevcut derin bölünmeleri daha da kötüleştirmesinden son derece endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ortak açıklamada, ayrıca Çin'e Hong Kong ile birlikte çalışma çağrısı yapıldı.

Öte yandan Ulusal Güvenlik Yasası bugün Çin Ulusal Halk Kongresinde 1'e karşı 2 bin 878 oyla kabul edildi. Onaylanan yasa ile Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin daimi komitesine Hong Kong'da ayrılıkçılık, hükümeti devirme teşebbüsü, terörizm ve dış güçlerle işbirliği gibi eylemlerin yasaklanmasını ve cezalandırılmasını öngören bir yasa çıkartma yetkisi verilmiş oldu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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