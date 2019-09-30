Çin'in Hong Kong'da askeri varlığını ikiye katladığı iddia edildi; Pekin 'rutin bir rotasyon' dedi

30.09.2019 17:46

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamalarının arifesinde Hong Kong'daki askeri varlığını bir süredir artırdığı iddia edildi.



Reuters haber ajansının ulaştığı Hong Kong lideri Carrie Lam'e ait bir ses kaydında politikacının artan bu sayıdan bahsettiği ortaya çıktı. Kayıtta yerel iş insanlarına konuşan lider, Çin'in bölgedeki protestoları engellemek için orduya bir emir vermek gibi "bir planının kesinlikle" olmadığını söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle