Çin'in Hınan eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
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Çin'in Hınan eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Çin'in Hınan eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin'in Hınan eyaletine bağlı Cıngcou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Çin'in Hınan eyaletine bağlı Cıngcou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Global Times'ın haberine göre, Cıngcou kentinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya çıktı, 5 kişi de kayıp olarak aranıyor.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) da yaklaşık yarım milyon kişinin güvenli bölgelere taşındığını açıkladı.

Su tahliyesi ve çamur temizleme çalışmalarının sürdüğü Cıngcou'daki maddi kaybın yaklaşık 10 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou'daki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

Çin yeni bir tayfuna hazırlanıyor

Öte yandan, Çin ve Tayvan'da hafta sonu şiddetli yağışlara neden olacak yeni bir tayfun bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, In-fa tayfununun Çin'e doğru ilerlediğini ve Cıciang eyaletinden karaya ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Cıciang'ın acil durum yönetimi bürosu, risk uyarısının ikinci en yüksek seviyeye çıkarıldığını belirterek, bölgedeki herkesi önleyici tedbirler almaya çağırdı.

Ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinde de halka benzer çağrılarda bulunuldu.

Tayfunun Tayvan'ın kuzeyinden geçmesi ve adaya yüksek miktarda yağış getirmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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