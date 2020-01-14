Çin'in hapse attığı Müslüman Kazaklar anlatıyor: "Binanın girişinde 'meslek okulu' yazıyordu"
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BBC

Çin'in hapse attığı Müslüman Kazaklar anlatıyor: "Binanın girişinde 'meslek okulu' yazıyordu"

Çin'in "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde aylarca gözaltında tutulduklarını söyleyenler sadece Uygur Türkleri değil. Kazakistan'dan da binlerce Müslümanın bu tesislerde zorla alıkonulduğu iddia ediliyor.

14.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:30
Çin'in hapse attığı Müslüman Kazaklar anlatıyor:

Çin'in "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde aylarca gözaltında tutulduklarını söyleyenler sadece Türkleri değil.

Komşu ülke 'dan da binlerce Müslümanın bu tesislerde zorla alıkonulduğu ve ardından da çalışma kamplarına gönderildiği iddia ediliyor.

BBC'ye konuşan Kazaklar, Çin'deki tesislerde vücutlarına şırıngayla bilmedikleri maddelerin enjekte edildiğini, Çince şarkılar öğrenmeye zorlandıklarını ve dövüldüklerini söyledi.

BBC
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