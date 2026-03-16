Çin'in Ham Petrol Üretimi İlk İki Ayda Yeniden Yükselişe Geçti

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'in ham petrol üretimi yılın ilk iki ayında yeniden artışa geçerken, ham petrol işleme ve doğalgaz üretimi de büyümeye devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre ocak-şubat döneminde Çin'in endüstriyel ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 35,73 milyon tona ulaştı. Bu gelişmeyle Aralık 2025'te kaydedilen yüzde 0,6 düşüş tersine çevrilmiş oldu. Günlük ortalama üretim ise 606.000 ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ham petrol işlemede de istikrarlı büyüme kaydedildi. Endüstriyel rafinerilerdeki toplam ham petrol işleme hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artışla 122,63 milyon tona ulaşırken, günlük ortalama işleme hacmi ise 2,079 milyon ton oldu.

Büronun verilerine göre doğalgaz üretimi de istikrarlı artışını sürdürdü. Belirli bir büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmelerinin yılın ilk iki ayındaki üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla toplam 44,6 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Ortalama günlük üretim ise 760 milyon metreküp oldu.

Kaynak: Xinhua