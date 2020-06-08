- Çin'in güneyini vuran sağanak yağıştan 320 bin kişi olumsuz etkilendi- Yıldırım düşmesi sonucu 1... - Çin'in güneyini vuran sağanak yağıştan 320 bin kişi olumsuz etkilendi Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağıştan 320 bin kişinin olumsuz etkilendiği, 1 kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

- Çin'in güneyini vuran sağanak yağıştan 320 bin kişi olumsuz etkilendi

Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

PEKİN - Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağıştan 320 bin kişinin olumsuz etkilendiği, 1 kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in güney bölgesini sağanak yağış vurdu. Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel ve su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonucu nehirler taştı. Ev ve iş yerlerini su basarken bazı araçlar suya gömüldü. Tianlin'de meydana gelen toprak kayması sonucunda bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, etkili olan sağanak yağıştan 320 bin kişinin olumsuz etkilendiği, 1 kişinin de yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık ayrıca, şiddetli yağışların 3 gün daha etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu. Yağıştan etkilenen bölgelerde kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken bölgede 14 bin hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Hezhou kentindeki turistik noktaların da yağış nedeniyle kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan Meteoroloji Servisi, 36 nehrin taşma riski bulunduğu konusunda uyarı yaptı.

Kaynak: İHA