Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem
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Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

KUALA Çin'in güneyinde Vietnam sınırındaki Guangsi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.11.2019 05:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 05:16
Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

KUALA Çin'in güneyinde sınırındaki Guangsi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Çin Deprem Ağı Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamada, özerk bölgeye bağlı Jingxi kentinde yerel saatle 09.18'de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.

Depremde can kaybı ise yaşanmadı.

Kaynak: AA
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