Çin'in güneybatısında sel ve toprak kayması: 2 ölü, 6 kayıp
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Çin'in güneybatısında sel ve toprak kayması: 2 ölü, 6 kayıp

Çin'in güneybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Çin'in güneybatısında sel ve toprak kayması: 2 ölü, 6 kayıp
02.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:49

Çin'in güneybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Xinhua ajansındaki habere göre, yetkililer Yünnan eyaletindeki Gongşan'a bağlı Drung-nu özerk ilçesinde pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Bölgede şiddetli yağışlardan en az 9 bin 200 kişinin etkilendiğini belirten yetkililer, sel ve toprak kayması nedeniyle bazı ev ve yolların zarar gördüğünü ifade etti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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