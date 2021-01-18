Çin'in güneybatısında antik Budist tapınağının kalıntıları bulundu
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Çin'in güneybatısında antik Budist tapınağının kalıntıları bulundu

18.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:22
Çin'in güneybatısında antik Budist tapınağının kalıntıları bulundu

Çin'de arkeologlar, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 7. ve 9. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş Nancao Krallığı'ndan kalma Budist tapınağını gün yüzüne çıkardı.

Çin'de arkeologlar, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 7. ve 9. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş Nancao Krallığı'ndan kalma Budist tapınağını gün yüzüne çıkardı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dali Bai Özerk Bölgesi'nin merkezi Dali kentinde bulunan tapınak, 63 taş duvar ve 23 hendekle çevrelenmiş 14 yapıdan oluşuyor.

Arkeologlar, 6 bin kilometrekarelik kazı alanında, 40 ton levha ve aralarında kil kapların olduğu 17 bin 300 parça kalıntıya ulaştı.

Kazı alanında bulunan Budist yazıtlarından tapınağın, hanedan üyelerinin ve Budist ustaların öldükten sonra küllerinin muhafaza edildiği kutsal bir yer olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Erhai Gölü çevresindeki Bai halkı kabilelerinin 7. yüzyılın ortasında kurduğu Nancao Krallığı, Çin'de Tang Hanedanlığı döneminde Yunnan bölgesinde hüküm sürmüş bir vassal devletiydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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