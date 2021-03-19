Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem
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Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

19.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:56
Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kenti olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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