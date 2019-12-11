Çin'in güneş paneli ihracatı 17 milyar doları aştı

11.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:52

Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği'ne göre, PV ürünlerinin ihracatı, 2018'in tamamını geçerek 17.74 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın tamamında ise ihracat rakamının yüzde 25 artışla 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği Genel Sekreteri Wang Bohua, toplam PV tesislerinin ilk üç çeyreğinde 190 gigawattın üzerine çıkarken, rakamın bu yılın sonuna kadar 200 gigawatt'ı geçmesinin beklendiğini söyledi.

İlk 10 ayda ihracatın yüzde 35 ile Avrupa'ya yapılırken ABD'de yapılan satışlardaki artış hızı geçmiş yıllara göre azalış gösterdi. Güneş enerjisi santrallerinin ana bileşenleri, güneş panelleri ile birlikte inverter, panel taşıyıcı sistem ve BOS (Balance of System) oluşuyor. BOS adlı kalem bünyesinde ise altyapı, AG – OG kablo, konnektör, paralelleme panoları, alçak ve yüksek gerilim panoları, şalt ekipmanları, trafo postası, kamera sistemleri, inşaat işleri, tel çitler ve aydınlatma gibi ürünler yer alıyor.

Çin, uluslararası anlamda rekabetçi ve entegre bir sanayi zinciri ile PV gelişiminde dünya lideri konumunda. İhracatın yanı sıra ülke içinde de ciddi bir güneş santrali kurulumu söz konusu. Çin, 2016-2020 yenilenebilir enerji planına göre 2020 yılının sonuna kadar, toplam elektrik üretiminin yüzde 27'sini yenilenebilir enerjiden sağlayacak. Bu da yaklaşık 1,9 trilyon kilovat-saat elektrik anlamına geliyor.

Kaynak: Bültenler