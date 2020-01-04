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Çin'in Guangzhou R&F takımında teknik direktörlüğe Van Bronckhorst getirildi

Çin'in Guangzhou R&F takımı, teknik direktörlüğe Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

04.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:58
Çin'in Guangzhou R&F takımında teknik direktörlüğe Van Bronckhorst getirildi

Çin'in R&F takımı, teknik direktörlüğe Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, görevden ayrılan Sırp teknik direktör Dragan Stojkovic'in yerine 44 yaşındaki Van Bronckhorst ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Van Bronckhorst, 2015-2019 yıllarında Hollanda ekibi Feyenoord'u çalıştırmış ve takımıyla birer lig ile kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Guangzhou R&F, Çin Süper Lig'de geçen sezonu 32 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA
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