Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki anaokulunda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk öldü
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Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki anaokulunda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk öldü

Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki anaokulunda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, dün bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, dün bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, anaokulunda dün yaşanan saldırıda yaralanan 18 kişiden 2 çocuk yaşamını yitirirdi.

Yetkililer, saldırıda yaralanan 2 kişinin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.

Yerel polis yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren 28 yaşındaki zanlının yakalandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Saldırganın, ifadesinde, küçük yaşlarda eğitim gördüğü okulda zorbalığa uğradığını iddia ettiği kaydedildi.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CTGN), dün, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 16 çocuk ve 2 öğretmenin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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