Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, saldırıda, anaokulundaki 16 çocuk ve 2 öğretmen yaralandı.
Yerel polis yetkilileri, saldırganın yakalandığını, yaralıların tedavi için hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin