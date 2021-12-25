Çin'in Guangcou kentinde Türk mutfağı tanıtıldı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da, Türk mutfağını tanıtan "Anadolu Lezzetleri" başlıklı panel düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılı dolayısıyla Guangcou Kütüphanesi'nde "Anadolu Esintisi" başlıklı kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Guangcou Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Neslihan Kul, Türk mutfağını tanıtan bir sunum yaptı.

"Anadolu Lezzetleri" başlıklı sunumunda kimlik, kültür ve yemek ilişkisi bağlamında Türk mutfağının özelliklerinden söz eden Kul, Türk mutfağının 3 binden fazla yemek çeşidi ve 812 coğrafi işaretli ürünü ile geniş çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.

Kul, Türk mutfağının dünyanın belli başlı üç büyük mutfak kültürü arasında olduğuna dikkati çekerek, Türk ve Çin mutfakları arasındaki kültürel benzerliklere ve benzer yemeklere değindi.

Anadolu'da tahıllar ve bakliyatın önemi, yoğurt, tarhana gibi sağlıklı fermente ürünlerin yeri hakkında bilgiler veren Kul, izleyicilere nohut, bulgur ve mercimek gibi tahıl ve bakliyat örnekleri gösterdi, bunların Anadolu topraklarından tüm dünyaya yayıldığını vurguladı.

Tarhana yapımını anlatan videonun gösterildiği etkinlikte, katılımcılara ev yapımı yoğurt ve mercimek köftesi ikram edildi.

Çin'de "Anadolu Esintisi"

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Guangcou Başkonsolosluğunca Guangcou Kütüphanesinin iş birliği ve Pekin Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle "Anadolu Esintisi" başlıklı kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Etkinler kapsamında, 2 Aralık'ta kütüphanede 400 kitaptan oluşan Türk kitaplığının açılışı yapılmış, Uludağ Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hicabi Gülgen'in 33 ebru çalışmasından oluşan sergi ziyaretçilere sunulmuştu.

Ardından 5 Aralık'ta, Dünya Türk Kahvesi Günü'nde "Türk kahvesi" tanıtım etkinliği yapılmış, 18 Aralık'ta çevrim içi Türk edebiyatı paneli düzenlenmişti.

19 Aralık'ta Çin'de yaşayan Türk gazeteci ve yazar Emre Demir'in çevrim içi bağlama dinletisi izleyicilerle buluşmuştu.

Program, 8-9 Ocak 2022'de "Anadolu'ya Bir Adım Daha Yakın" başlığı altında Türk sinemacı Semih Kaplanoğlu'nun "Yusuf Üçlemesi" olarak bilinen "Bal", "Süt" ve "Yumurta" filmlerinin gösterimiyle sona erecek.