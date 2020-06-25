Çin'in GPS Alternatifi Beidou Nihayet Tamamlandı: ABD Esareti Bitiyor! Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden bir tanesi olan Çin'in, GPS alternatifi olarak bilinen Beidou programı nihayet tamamlandı.

Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden bir tanesi olan Çin'in, GPS alternatifi olarak bilinen Beidou programı nihayet tamamlandı. Bu program sayesinde, Çin ve ABD arasındaki rekabette dengeler sağlamış olacak. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Görünürde olmasa bile, hem ekonomide hem de teknolojik alanda adeta savaş içerisinde olan Çin ve ABD, her anlamda birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. ABD sistemlerini kullanmak istemeyen Çin, bu nedenle sürekli yeni alternatifler geliştirmeye çalışıyor. Özellikle de Huawei yasaklarından sonra ABD'ye güvenmemek gerektiğini öğrendiler.

Çin'in GPS alternatifi oldukça popüler

Haritalandırma ve yön bulma konularında büyük destek sunan GPS, ABD tarafından geliştirilen bir sistemdir. Çin, neredeyse bütün haritalandırma işlemlerini bu program üzerinden yapıyordu. Fakat yeni tamamlanan Beidou programı sayesinde artık bu esaretten kurtuldular.

1990 yılının başlarında planlanan bu program, henüz yeni yeni bitiriliyor. Fırlatılan son roketten sonra artık kendi GPS programlarını kullanabilecekler. Elbette bunun yasal prosedürleri de hazırlandı ve hazırlanmaya da devam ediyor. Örneğin Çin Ulaştırma Bakanlığı 2013 yılında tehlikeli madde taşıyanlar ve yolcu otobüsleri için Beidou kullanmayı zorunlu hale getirmişti.

Ülke genelinde bakıldığında %70 oranında Beidou tercih edildiği görülüyor. Bu bile GPS esaretinden kurtulmak için çok önemli bir rakam. Sizce Çin tarafından geliştirilen bu yeni sistem başarılı olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.