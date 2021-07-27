Çin'in Dunhuang kentinde şiddetli kum fırtınası meydana geldi
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Çin'in Dunhuang kentinde şiddetli kum fırtınası meydana geldi

Çin'in Dunhuang kentinde şiddetli kum fırtınası meydana geldi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in kuzeybatısında tarihi İpek Yolu güzergahındaki Dunhuang kentinde yaşanan şiddetli kum fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 5 metreye kadar indi.

Çin'in kuzeybatısında tarihi İpek Yolu güzergahındaki Dunhuang kentinde yaşanan şiddetli kum fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 5 metreye kadar indi.

ABC News'ün haberine göre, hafta sonu meydana gelen ve en az 100 metre yüksekliğe ulaşan kum fırtınası, Gobi Çölü'nün ucunda Gansu eyaletine bağlı Dunhuang kentini görünmez hale getirdi.

Gökyüzünü sarıya çeviren kum fırtınası, bazı bölgelerde görüş mesafesini 5 metreye kadar indirdi.

Kum fırtınasının görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntüler kum fırtınasının büyük binaları ve otobanları kapladığını, özellikle de trafikte kaosa yol açtığını ortaya koydu.

Çin'in başkenti Pekin de mart ayında Moğolistan'dan gelen rüzgarlardan kaynaklanan kum fırtınasının etkisi altına girmişti.

Pekin'de kum fırtınası nedeniyle hava kirliliğinde ciddi oranda artış görülmüş, görüş mesafesi bir kilometreye kadar düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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