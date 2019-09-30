Çin'in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti
Çin’in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti. Zhejiang eyaletinin Ninghai yerleşim biriminde çıkan yangında kurtarılan sekiz kişiden üçü tedavi için hastaneye kaldırıldı.
30.09.2019 10:46
Çin'in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Zhejiang eyaletinin Ninghai yerleşim biriminde çıkan yangında kurtarılan sekiz kişiden üçü tedavi için hastaneye kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com