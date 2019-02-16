Çin'in Doğu Türkistan Politikasına Tepkiler

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı politikalar, Samsun'un Bafra ilçesinde protesto edildi.

İHH Bafra İnsani Yardım Derneğince Doğu Türkistan'da uygulanan politikalara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

"Bafra kardeşine sahip çık, zulme sessiz kalma" şeklinde slogan atan katılımcılar, Doğu Türkistan'daki zulmün sonlandırılması çağrısında bulundu.



Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda son buldu.

İHH Bafra İnsani Yardım Derneği Başkanı İlyas Altıntaş, Müslüman Uygurlara baskının son dönemde arttığını belirterek, "Doğu Türkistan'ı da içine alan Çin toprak bütünlüğünü kabul edemeyiz. Çünkü Doğu Türkistan, işgal edilmiş bağımsız bir devlettir. Hürriyet noktasında Doğu Türkistan halkı için bütün kısıtlamalarının kaldırılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA