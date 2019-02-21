Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, "Doğu Türkistanlılar olarak hiçbir zaman birtakım uluslararası güçlerin Çin'i dengeleme, dizginleme operasyonlarının aracı olmak istemiyoruz." dedi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Tümtürk, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerinin Çin yönetimi tarafından zulüm, işkence ve soykırıma tabi tutulduğunu söyledi.

Bu zulümlere karşı yapılan açıklama nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasilere teşekkür eden Tümtürk, şunları dile getirdi:

"9 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ve Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz, 'BM raporlarına göre 1 milyondan fazla Müslüman Uygur Türkü Çin'deki Nazi kamplarından beter kamplarda işkence görmekte, demokrasi ve insan hakları ihlal edilmektedir, Çin yönetiminin derhal kampları kapatarak 1 milyondan fazla Uygur Türk'ü soydaşımızı serbest bırakmasını talep ediyoruz' diyerek çok açık ve net bir ifade kullanmıştır. Devletimizden ve siyasilerimizden Allah razı olsun."

Tümtürk, Türkiye'nin çabalarına rağmen Çin yönetiminin uluslararası ve iç hukuku tanımazcasına Doğu Türkistan'daki zulmü sürdürdüğünü ifade etti.

Hasret ve özlemle bekledikleri sesin Türkiye'den geldiğine işaret eden Seyit Tümtürk, şöyle devam etti:

"Dünya Doğu Türkistan'daki bu zulme karşı kör, sağır ve dilsiz. Adeta üç maymunu oynamaktadır. Dünya bu suskunlukla adeta Çin'e ortak olmakta. Allah'a şükürler olsun ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti, her zaman olduğu gibi mazlumdan yana, zalime karşı adil duruşuyla Çin'e anlayacağı dilden diplomatik ders verdi. Türkiye Cumhuriyeti devleti, devlet olmanın gereği gayet onurlu şekilde 2-3 yıl sürdürmüş olduğu gizli diplomasinin Çin tarafından karşılık bulmadığını görerek artık açık diplomasiyi tercih etti. Aslında bu Çin için bir fırsat ve avantaj. Çin'in birtakım endişe ve kaygılardan kurutulması için, Türkiye'nin arabuluculuğu ve hakemliği, Doğu Türkistanlılarla arasındaki adil hakemliği Çin'in geleceği, istikbali ve birliği için bir garantidir."

Batılı güçlerin ve uluslararası camianın Çin'deki bu durum için bazı hesap ve planların içine gireceğini aktaran Tümtürk, "Doğu Türkistanlılar olarak hiçbir zaman bir takım uluslararası güçlerin Çin'i dengeleme, dizginleme operasyonlarının aracı olmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA