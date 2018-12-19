Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Ordu ve Trabzon'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi İsmet Paşa Caddesi önünde, ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla toplanan Türkiye Kamu-Sen üyeleri, buradaki yaşananları kınadı.

Sendikanın İl Temsilcisi Ömer Okumuş, neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan'da bir milletin kan ağladığını söyledi.

Bütün dünyanın, bu alçakça zulmü seyrettiğini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Çin devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler, yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur."

Okumuş, Doğu Türkistan'da akıtılan bu kanı durdurmanın, yaşanan insanlık dramına son vermenin, insanlığın üzerine düşen tarihi bir sorumluluk olduğunu aktardı.

Açıklamanın ardından Uygur Türkleri için dua edildi.

-Trabzon

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine Trabzon'da da tepki gösterildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı dünyanın ayağa kalkarak sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Türk-İslam coğrafyasının en mağdur ve mazlum coğrafyasının Doğu Türkistan olduğunu kaydeden Tümtürk, "Doğu Türkistan Türk'tür. Biz Türk isek milletimizin bir parçası olan Doğu Türkistan'a milli yönümüzle bir sorumluluğumuz var. Türk milletinin İslam ile şereflenmesine vesile olan Doğu Türkistanlılar bugün sadece Allah'a ve peygamberine iman ettikleri, Türk oldukları için bu zulme uğramakta ve bu katliama maruz bırakılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA