Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepki

Niğde El Ele Derneği ve bazı sivil toplum örgütleri, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikaları protesto için yürüyüş düzenledi.

İmam Hatip Meydanı'nda toplanan grup, Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Ömer Halisdemir Meydanına kadar yürüdü.

Niğde El Ele Derneği Başkanı Yusuf Güleç, yaptığı açıklamada, "Zalim Çin unutmamalıdır ki zamanı geldiğinde hepimiz keferelere diz çöktürmesini de biliriz. Mazluma umut, zalime korku vermek bizim genlerimizde var." dedi.

Güleç, "O Çin settini yaptıran bu güzel millet, her daim zulmün karşısında olacaktır. Bu Çin zulmünü sadece bir dernek ya da STK'lar olarak değil, bütün mümin ve Türkler adına kınıyoruz ve bu zulme sessiz kalınmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua eden grup, dağıldı.

Kaynak: AA