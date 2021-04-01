Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
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Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Katılımcıların taşıdığı dövizler İHH Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel'in açıklamaları - Hakkari İHH Hakkari Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Katılımcıların taşıdığı dövizler

İHH Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel'in açıklamaları - Hakkari

İHH Hakkari Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Eski Hükümet Konağı önünde açıklama yapan İHH Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan Doğu Türkistanlıların, Çin'in toplama kamplarında soykırıma uğradığını belirtti.

Açıklamaya, Doğu Anadolu Bölgesi Gazi ve Şehit Aileleri Federasyonu, Hakkari Önder İmam Hatipler Derneği, Hakkari Kadim Kent Eğitim ve Yardımlaşma Gönüllüleri Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, 15 Temmuz Dik Duruş Destanı Derneği, Şehit, Gazi ve Şehit Aileleri Derneği, Sağlık-Sen, Bem Bir-Sen, Kültür Memur-Sen ve Büro Memur-Sen temsilcileri destek verdi.

Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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