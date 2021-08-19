Çin'in "Doğu Türkistan" politikaları Osmaniye'de protesto edildi
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Çin'in "Doğu Türkistan" politikaları Osmaniye'de protesto edildi

Çin'in 'Doğu Türkistan' politikaları Osmaniye'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara yönelik politikası, Osmaniye'de protesto edildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara yönelik politikası, Osmaniye'de protesto edildi.

Şehit Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'nda toplanan Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu üyeleri Çin politikalarına karşı başlatılan imza kampanyasına katıldı.

Platform Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, yaptığı açıklamada, Çin tarafından 4,5 yıldır kampta tutulan Doğu Türkistanlılardan haber alınamadığını belirtti.

Uluslararası raporlara göre 3 milyondan fazla Doğu Türkistanlının kamplarda tutulduğunu ifade eden İlyasoğlu, şunları söyledi:

"Çin'in toplama kamplarında tuttuğu kardeşlerimiz, sağlıksız şartlarda, ellerinde kelepçe, ayaklarında zincirle yaşıyor. Ne olduğu belirsiz iğne ve ilaç veriliyor. Tırnak çekme, kamçı, elektrik gibi işkencelere maruz kalıyorlar. Kadınlar toplu tacize uğruyor. Toplama kampı içindeki ve dışındaki insanlar, çocuk yaşlı demeden Doğu Türkistan'daki çalışma kamplarına veya Çin'deki fabrikalara götürülüp zorunlu köle işçi olarak çalıştırılıyor. Kamplara yollanmayanlar da siyasi propaganda olarak kullanılıyor veya kamu hizmeti adıyla ücretsiz çalışmaya mecbur ediliyor. Uygur kadınlar kısırlaştırılıyor, hamilelere zorla kürtaj yaptırılıyor, genç kadınlar Çinlilerle evlenmeye zorlanıyor."

Çin'in insanlık suçuna ses yükseltmek gerektiğini vurgulayan İlyasoğlu, "Doğu Türkistan'da Çin'in gerçekleştirdiği insanlık suçuna karşı yüksek sesle bize destek olmasını talep ediyoruz. Bizler bu sebeple Doğu Türkistan için Anadolu seferine baş koyduk. Uygur Türkleri zalim Çin'in zulmüne hiçbir zaman boyun eğmedi ve eğmeyecek." dedi.

Çin'in 'Doğu Türkistan' politikaları Osmaniye'de protesto edildi
Çin'in 'Doğu Türkistan' politikaları Osmaniye'de protesto edildi
Çin'in 'Doğu Türkistan' politikaları Osmaniye'de protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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