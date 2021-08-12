Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kayseri'de protesto edildi
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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kayseri'de protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kayseri'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası, Kayseri'de protesto edildi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası, Kayseri'de protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup, Türk ve Doğu Türkistan bayrağı açıp, Çin'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Mirzahmet İlyasoğlu, Anadolu halkının hiçbir zaman Doğu Türkistanlı kardeşlerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Çin'de tutuklu bulunan yakınlarına kavuşmak istediklerini dile getiren İlyasoğlu, "Yakınlarımız Çin'de suçsuz yere tutuklu ve 4,5 senedir onlardan haber alamıyoruz. Biz 2 Ağustos'ta 9 arkadaş İstanbul'dan yola çıktık. Bizler bu seferimizi Doğu Türkistan için Anadolu Seferi olarak adlandırdık. Ailemizin akıbetini Çin'e sormaktayız. Bunu sessiz bir şekilde gerekli yerlerden talep etmiştik ama bundan sonuç alamayınca sesimizi sokaklarda, Anadolu halkına duyurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Cevlan Şirmehmet de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunmak amacıyla imza kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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