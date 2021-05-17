Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kayseri'de protesto edildi
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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kayseri'de protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kayseri'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası, Kayseri'de protesto edildi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası, Kayseri'de protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup vatandaş, Türk ve Doğu Türkistan bayrağı açıp, "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atarak Çin'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Baykal Altay, katliamlara, saldırılara, tecavüzlere, işkencelere ve insanlık dışı uygulamalara yüzyıllardır maruz kalan Doğu Türkistan için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşanan soykırımı, sesleri çıktıkları kadar haykıracaklarının aktaran Altay, "Ömrümüzü adadığımız Türkçülük davasında kan kardeşlerimizin sesine ses olacak, başta Doğu Türkistan olmak üzere mazlum Türk milletinin sessiz çığlığı olacağız. Bu dava ne şahsın ne de bir kurumun davası değildir. 'Türküm' diyen herkesin davasıdır. Bu davada sizleri birlik ve beraberliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk ise Doğu Türkistan'da yaşayanların Çin baskısı nedeniyle zor günlerden geçtiğini belirtti.

Tümtürk, Doğu Türkistan'da 35 milyon Müslüman Türkün 5 milyonunun kamp ve cezaevinde hiçbir suçları yokken kaldığını vurguladı.

Doğu Türkistan'ın insanlığın ve tarihin yazmadığı bir zulümle karşı karşıya olduğunu ifade eden Tümtürk, yaşanan bu olaylara karşı bütün Türklerin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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