Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına tepki

21.10.2019 15:56

Genç Birlik Elazığ Şubesi üyeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla cadde ve sokakları yaşanan zulmü anlatan fotoğraflarla donattı.



Dernek başkanı Ömer Cipli yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Türkistan'da Çin'in Uygurlara yönelik baskı ve zulmünün her geçen gün daha arttığını ancak tüm dünyanın buna sessiz kalmaya devam ettiğini belirtti.



Bölgede yaşayan insanların durumlarının her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade eden Cipli, şunları söyledi:



"Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin maruz kaldıkları insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla şehrimizin cadde ve sokaklarını orada yaşanan zulmü gözler önüne seren fotoğraflarla donattık. Hz. Ali'nin belirttiği üzere 'Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun.' sözünden yola çıkarak Doğu Türkistanlıların yardım çığlıklarına kulak vermeye çalıştık. Bugün Doğu Türkistan'da binlerce insan Çin'in baskı ve zulmü altında acı içerisinde yaşıyor. Tüm dünyayı yaşanan bu zulme 'dur' demeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA