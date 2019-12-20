Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi
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Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi düzenlendi.

20.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:54
Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı

Çin yönetiminin 'daki Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi düzenlendi. Çin işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi
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