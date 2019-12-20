Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine Bursa, Çanakkale ve Yalova'da protesto

20.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:34

Bursa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bursa Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini "Sessiz Çığlık" eylemiyle protesto etti.

Protestocular cuma namazının ardından Orhangazi Parkı'nda toplandı.

Bazı eylemciler yüzlerine üzerinde Doğu Türkistan bayrağı bulunan maske taktı. "Sessiz Çığlık" protestosu nedeniyle programda slogan atılmadı.

Grup adına basın açıklaması yapan İHH Bursa Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdulmenaf Yalvarıcı, Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon arası insanın bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Uygulamanın Nazi Almanyası'nı andırdığını ifade eden Yalvarıcı, toplama kamplarında işlenen hak ihlallerini anlattı.

Sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahipleri olarak uluslararası kamuoyuna taleplerini sıralayan Yalvarıcı, şunları söyledi:

"Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koymuştur. Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan'da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli, bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası toplumu, Gambiya-Myanmar örnekliğinde olduğu gibi acil göreve davet etmelidir."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

-Yalova

Yalova'da CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi, ortak bir basın açıklaması yaparak Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrasında Merkez Cami yanındaki Cevdet Aydın Parkı'nda düzenlenen açıklamayı grup adına Yeniden Refah Partisi Çiftlikköy İlçe Başkanı Temel Karaman okudu.

İslam aleminin son 100 yıldır zulümlerle ezildiğini belirten Karaman, Doğu Türkistan'da halka zulüm yaşatıldığını ifade etti.

Karaman, "Zalim Çin yönetimi, her eve Çin erkek zorunluğuyla insanlık onurunu çiğneyip Müslüman Uygur halkının haysiyetini ayaklar altına almaktadır. Bunun dışında çağ dışı köle düzeniyle hiçbir sosyal statü verilmeyen Uygur Türkleri tamamen benlikleri çiğnenmiş bir yaşantı sürmektedirler. Çin hükümeti, Doğu Türkistan'da kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlık dışı bir çok eziyet gerçekleştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, CHP İl Başkanı Nur Koçak, İYİ Parti İl Başkanı Erol Tatar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Yusuf Avcı, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Berber, partili üyeler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale

Çanakkale İnsanı Yardım Derneği Başkanı Numan Yaşar, Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'daki dramın sürdüğünü söyledi.



Çin'in son yıllarda sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını belirten Yaşar, "Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan tüm dünya gündeminden saklanmakta, Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olan Chen Chuanguo'nun 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir." dedi.



Basın açıklamasına çeşitli sivil toplum kuruluşları ile üyeleri de destek verdi.

Kaynak: AA