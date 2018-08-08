Çin'in Dış Ticaret Fazlası Temmuz'da 28.09 Milyar Dolara Geriledi
– Çin'in dış ticaret fazlası Temmuz'da 28 milyar dolara geriledi.
– Çin'in dış ticaret fazlası Temmuz'da 28 milyar dolara geriledi. Beklenti Çin'in 39.33 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesiydi.
Haziran'da Çin'in dış ticaret fazlası 28.97 milyar dolardı.
Çin Gümrük İdaresi'nin dış ticaret verilerine göre;
"Çin'in dolar bazındaki ihracatı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 12.2 artttı.
"Çin'in ihracatının Temmuz'da yüzde 10.0 artması bekleniyordu.
"Çin'in ithalatı ise Temmuz'ad yüzde 27.3 arttı. Çin'in ithalatının yüzde 16.2 artması bekleniyordu." - İstanbul