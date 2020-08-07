- Çin'in desteğiyle Afrika'da hastalık önleme merkezi kurulacak - Çin'in desteğiyle Afrika'da hastalık önleme merkezi kurulacak Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Çin'in yardımlarıyla inşa edilmesine karar verildi.

- Çin'in desteğiyle Afrika'da hastalık önleme merkezi kurulacak

ADDİS ABABA - Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Çin'in yardımlarıyla inşa edilmesine karar verildi. Afrika Birliği Sosyal İşler Komiseri Amira Elfadil, tesisin derhal hizmete açılmasını beklediklerini ifade etti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Çin'in desteğiyle inşa edilmesine dair anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Anlaşma, Afrika Birliği yetkilileri ile Çin makamları arasında 27 Temmuz'da video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmede imzalandığı ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla Afrika'nın kamu sağlığı krizlerine hazırlık ve müdahale kapasitesinin yükseleceği aktarıldı.

Afrika Birliği Sosyal İşler Komiseri Amira Elfadil yaptığı açıklamada, Çin'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarını takdirle değerlendirdiklerini kaydetti. Elfadil ayrıca Çin ile Afrika arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olan tesisin derhal hizmete açılmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA