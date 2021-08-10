Çin'in Demir Cevheri ile Çelik Dışalım-Dışsatım Temmuz 2021 Verileri

Son veriler, Temmuz ayında Çin'in demir cevheri dışalımının aylık olarak %1, yıllık olarak ise %21 oranında düşüşle 88, 5 milyon ton olduğunu göstermekte.

Son veriler, Temmuz ayında Çin'in demir cevheri dışalımının aylık olarak %1, yıllık olarak ise %21 oranında düşüşle 88, 5 milyon ton olduğunu göstermekte. İçinde bulunduğumuz yılın başından bugüne kadar Çin'in 649 milyon ton olan demir cevheri dışalımı, yıllık %2 oranında, diğer deyişle aylık ortalama 93 milyon ton ya da yıllık 1113 milyon ton düşüşe karşılık geliyor.

Temmuz 2021'de Çin'in çelik dışsatımının aylık %12 oranında azalış, yıllık %36 oranında artışla 5, 7 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi. Ülkenin, yılın başından bu yana çelik dışsatımı yıllık %31 oranında artarak, ya da başka bir biçimde dile getirişle aylık ortalama 7 milyon ton artışla 43, 1 milyon ton olurken yıllık dışsatım rakamı 74 milyon tonda kaldı.

Diğer yandan en son veriler, ülkenin çelik dışalımının Temmuz ayında aylık %16 oranında düşüş, ama yıllık %60 oranında artışla 1, 1 milyon tonla sınırlı kaldığını gösteriyor. Bunun yanında, yılbaşından bugüne kadar olan sürede 8, 4 milyon ton olarak gerçekleşen çelik dışalımı, yıllık %16 oranında, ya da aylık ortalama 1, 2 milyon ton azalış, diğer deyişle yıldan yıla 8 milyon ton düşüş yaşamış oldu.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre