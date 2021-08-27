Çin'in Dalian şehrindeki gökdelende yangın çıktı
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Çin'in Dalian şehrindeki gökdelende yangın çıktı

Çin'in Dalian şehrindeki gökdelende yangın çıktı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin'in Dalian şehrindeki gökdelende yangın çıktığı bildirildi.

Çin'in Dalian şehrindeki gökdelende yangın çıktığı bildirildi.

Russia Today'in haberine göre Çin'in Dalian şehrindeki gökdelende çıkan yangına müdahale etmek için 30'dan fazla itfaiye aracı çağrıldı.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde yüksek binayı saran alevler görüldü.

Çin basını, yangın nedeniyle herhangi bir can kaybının gerçekleşmediğini, binanın içinde kimsenin olmadığını ifade etti.

Yangın bölgesine en az 30 itfaiye aracı ve 100 yangın söndürme personeli sevk edilirken, binanın enerji ve gaz bağlantılarının kesildiği bildirildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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