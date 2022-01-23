Çin'in Çinghay eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Çin'in Çinghay eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Çinghay eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaleti 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaleti 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Delinga şehrinin 119 kilometre dışında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerin 8 kilometre altında kaydedilen depremin merkez üssü çevresinde kalabalık yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadı.

Çinghay eyaletinde, 7 Ocak'ta Mınyüen Hui Özerk İli'nde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Güncel, Haber

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