Çin'in Ciangşi eyaletinde binanın çökmesi sonucu 4 kişi öldü

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde 6 katlı binanın bir kısmının çökmesi sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberler e göre, Ganciang Yeni Bölge adı verilen, sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgede, yakındaki bir ilaç fabrikasında çalışan işçilerin yatakhane olarak kullandığı bina çöktü.

Kurtarma ekipleri, göçük altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken arama çalışmaları sürüyor.

Prefabrik döşemelerin birleştirilmesiyle yapılan binanın düşük kalitede bir yapı olduğu bildirildi.

Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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