Çin'in Chang'e 5 uzay aracı Dünya'ya döndü
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Çin'in Chang'e 5 uzay aracı Dünya'ya döndü

16.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:19
Çin'in Chang'e 5 uzay aracı Dünya'ya döndü

Çin'in 24 Kasım'da Ay'dan numune toplaması için gönderdiği "Chang'e 5" adlı insansız uzay aracı başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü.

Çin'in 24 Kasım'da Ay'dan numune toplaması için gönderdiği "Chang'e 5" adlı insansız uzay aracı başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, (CNSA) 24 Kasım'da Ay'dan numune toplaması için "Chang'e 5" adlı insansız uzay aracını fırlatmıştı. Uzay aracı, 1 Aralık'ta Ay'ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yapmıştı. Topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere 4 Aralık'ta Ay'dan ayrılmıştı.

CNSA, uzay aracının Kuzey Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Siziwang Banner'a Pekin saati ile 01.59'da başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu. Chang'e 5, 1970'den bu yana Ay'dan Dünya'ta numune getiren ilk uzay aracı oldu.

Chang'e 5'in Ay'dan yaklaşık 2 kilogram numune toplaması planlanırken, ne kadar numune topladığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Başarılı inişin ardından Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan Dünya'ya örnek getiren 3. ülke unvanına sahip oldu.

Öte yandan Chang'e 5 Ay'a 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağını dikmişti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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