Çin'in Chang'e 5 uzay aracı, Ay'dan topladığı örneklere ilişkin yeni görüntü yayınladı

Çin yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya'ya getirilen ilk Ay örneklerinin fotoğraflarını paylaştı.

Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının Ay'da kaya örneklerine ilişkin topladığı yeni görüntüleri yayınlandı.Yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya'ya getirilen ilk Ay örneklerinin yer aldığı fotoğrafların Çin Ulusal Müzesi'nde sergilenecek. Kristal bir kap içindeki numunelerle birlikte, toz parçacıkları kadar küçük ve daha büyük parçalara kadar örnekler ziyaretçilere sergilenecek.

ABD VE RUSYA AYDAN ÖRNEK GETİRMİŞTİ

ABD,1969'dan 1972'ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Aya indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti. Rusya o zamanki resmi ismiyle Sovyetler Birliği, 1970'lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi. Bu görevlerden sonuncusu Luna 24, 1976'da 170.1 gram örnek getirmişti. Çin ise Aydan örnek getiren üçüncü ülke oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı