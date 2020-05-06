Çin'in cezalandırma yöntemi olarak kullandığı seyahat yasağı ABD'li babayı ailesinden ayırdı
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Çin'in cezalandırma yöntemi olarak kullandığı seyahat yasağı ABD'li babayı ailesinden ayırdı

Çin'in cezalandırma yöntemi olarak kullandığı seyahat yasağı ABD'li babayı ailesinden ayırdı
06.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:20

Çin'in cezalandırma yöntemi olarak kullandığı seyahat yasağı ABD'li babayı ailesinden ayırdı.

Çin'in cezalandırma yöntemi olarak kullandığı seyahat yasağı ABD'li babayı ailesinden ayırdı.

Çin'de herhangi bir suçtan hüküm giymemesine karşın kendisine yaklaşık 3 yıldır seyahat yasağı uygulanılan Çin kökenli ABD'li Daniel Hsu yaşadıklarını anlattı.

Zimmete para geçirmekle suçlanan babası Xu Weiming'in Çin'e dönmesini sağlaması isteğini geri çeviren Hsu ve karısı Jodie Chen'in Ağustos 2017'de Çin'den ABD'ye dönmesine izin verilmedi.

ABD'deki 16 yaşındaki kızından yıllarca ayrı kalan Hsu ve Chen, uluslararası hukuk uyarınca işkence olarak kabul edilen hücre hapsine maruz bırakıldı.

Babasına açılan davada "suç ortağı" olmakla da itham edilen Hsu, o dönemde San Francisco Üniversitesinde muhasebe okuyordu.

Anne Chen, nisan ayında kaldırılan seyahat yasağının ardından ABD'ye dönerken, aile, Hsu'nun Çin'den ayrılıp eve dönmesine izin verilmesini bekliyor.

Chen, 3 yıllık aranın ardından kızına kavuşurken Hsu ise Çin'de gözetim altından tutulmaya devam ediliyor.

Çin Komünist Partisi, bir ceza yöntemi olarak ABD, Avustralya ve Kanada vatandaşları dahil çeşitli ülkelerden çok sayıda kişinin ülkeye girişini ya da ülkeden çıkışını yasaklıyor.

ABD, Kanada ve Avustralya, vatandaşlarına Çin'den geri dönüşlerinin engellenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı personelleri de benzeri durumlara şahit olurken, Çin hükümetinin şeffaflık ihtiyacını dile getiriyor.

Yetkililer, Hsu'nin seyahat yasağıyla ilgilenildiği ve ABD'ye dönüşü sağlanana kadar hukuki mücadeleye devam edileceğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), "gözaltına alınanların gizli yerlerde tutulması kişilerin işkence veya kötü muamele riskini artırabilir" diyerek Çin'i uygulamayı durdurmaya çağırmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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