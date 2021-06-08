Çin'in Çelik Dışsatımı ile Demir Cevheri Dışalımı Mayıs 2021'De Geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'in Çelik Dışsatımı ile Demir Cevheri Dışalımı Mayıs 2021'De Geriledi

Çin'in Çelik Dışsatımı ile Demir Cevheri Dışalımı Mayıs 2021'De Geriledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Çin Gümrükler Genel Yönetimi'ne göre Çin, iç istemin iyi durumda olması ile birlikte Mayıs ayında gönderimi yapılacak Mart-Nisan dönemi dışsatımına yönelik çelik satışlarının dışsatım vergi iadelerinin beklendiği biçimde iptal edilmesiyle gerilemesi sonucu Mayıs 2021'de, bir önceki ay olan...

Çin Gümrükler Genel Yönetimi'ne göre Çin, iç istemin iyi durumda olması ile birlikte Mayıs ayında gönderimi yapılacak Mart-Nisan dönemi dışsatımına yönelik çelik satışlarının dışsatım vergi iadelerinin beklendiği biçimde iptal edilmesiyle gerilemesi sonucu Mayıs 2021'de, bir önceki ay olan Nisan 2021'deki 8 milyon tonluk çelik dışsatımına göre %33, 9 oranında düşüşle 5, 3 milyon ton son çelik dışsatımı gerçekleştirdi. Ne var ki, Mayıs 2021'de Çin'den yapılan çelik dışsatımı yıllık olarak %19, 8 oranında arttı. Ocak-Mayıs 2021 döneminde ise Çin, yıllık %23, 7 oranında artışla 31 milyon ton işlenmiş çelik dışsatımı gerçekleştirdi. Ülkenin, içinde bulunduğumuz yılın Mayıs ayında çelik dışalımı, yıllık olarak %5, 8 oranında düşüşle 1, 21 milyon tona geriledi, ancak bir önceki ay olan Nisan ayına göre %2, 7 oranında arttı. Ocak-Mayıs 2021'de işlenmiş çelik dışalımı, geçen yıla göre %11, 6 oranında artarak 6, 1 milyon tona yükseldi. Bu rakamın içerisinde yarı ürün çelik dışalımları yok.

Diğer yandan Çin, Mayıs 2021'de 90 milyon ton demir cevheri dışalımı gerçekleştirirken sözkonusu rakam Nisan 2021'deki 98, 6 milyon tonluk demir cevheri dışalım rakamıyla ve Mart 2021'deki 102, 11 milyon tonluk demir cevheri dışalım rakamıyla karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşük kalıyor. İçinde bulunduğumuz yılın ilk beş ayında ise Çin, ülkesine toplamda 471, 8 milyon ton demir cevheri taşıdı.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Mert Günok Fatih Terim Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'in Çelik Dışsatımı ile Demir Cevheri Dışalımı Mayıs 2021'De Geriledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:09:57. #1.15#

title