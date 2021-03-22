Çin'in casuslukla suçladığı Kanadalı diplomat Kovrig Pekin'de yargılandı
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Çin'in casuslukla suçladığı Kanadalı diplomat Kovrig Pekin'de yargılandı

22.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:55
Çin'in casuslukla suçladığı Kanadalı diplomat Kovrig Pekin'de yargılandı

Çin'de 2 yıldan daha uzun süredir tutuklu yargılanan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig'in duruşması bugün Pekin'de görüldü.

Çin'de 2 yıldan daha uzun süredir tutuklu yargılanan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig'in duruşması bugün Pekin'de görüldü.

Kanadalı Michael Kovrig ve Michael Spavor, Aralık 2018'de, Kanada polisinin Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'yu tutuklamasından kısa bir süre sonra Çin'de tutuklanmıştı. Çin'in tutuklama kararının Kanada'ya misilleme olduğu konuşulurken Çin, bu tutuklamaların Kanada'nın Vancouver şehrinde ev hapsinde tutulan Meng Wanzhou'nun tutuklanmasıyla bağlantılı olmadığını açıklamıştı. Yargılanmaları tutuklu olarak devam eden diğer Kanadalı işadamı Michael Spavor'un duruşması geçtiğimiz Cuma günü görülmüş, dava sonucunun ise ileri bir tarihte açıklanmasına karar verilmişti. Spavor'un duruşmasının ardından bugün Michael Kovrig, Pekin'de hakim karşısına çıktı.

DİPLOMATLARDAN KOVRİG'E DESTEK

Kovrig'in davasında sonuç açıklanmazken aralarında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avustralya, Hollanda ve Çekya'nın da bulunduğu 26 ülkeden 28 diplomat, Pekin 2 Nolu Ara Mahkemesinin önünde Michael Kovrig'e destek için toplandı. Diplomatlar, Kanada vatandaşlarına dayanışma için toplandıklarını aktardı.

Öte yandan ABD, davalara Michael Kovrig ve Michael Spavor Amerikan vatandaşıymış gibi yaklaşacaklarını belirtti.

(Ceren Yanar Polat/İHA)

Çin'in casuslukla suçladığı Kanadalı diplomat Kovrig Pekin'de yargılandı
Çin'in casuslukla suçladığı Kanadalı diplomat Kovrig Pekin'de yargılandı
Çin'in casuslukla suçladığı Kanadalı diplomat Kovrig Pekin'de yargılandı
Çin'in casuslukla suçladığı Kanadalı diplomat Kovrig Pekin'de yargılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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