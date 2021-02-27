Çin'in Brüksel Büyükelçiliği önünde Uygur protestosu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çin'in Brüksel Büyükelçiliği önünde Uygur protestosu

27.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:46
Çin'in Brüksel Büyükelçiliği önünde Uygur protestosu

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskı, Brüksel'de protesto edildi.

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskı, Brüksel'de protesto edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çin Büyükelçiliği önünde toplanan Belçika Uygurlar Derneği üyeleri ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve Uygurlara yönelik "soykırım ve işkencelere" tepki gösterdi.

Yaklaşık 100 kişi "Uygurlara özgürlük", "Soykırımı durdurun" ve "Toplama kamplarını kapatın" sloganı attı.

Gösteride Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe yapılan konuşmalarda, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin uluslararası toplum tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Belçika polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can İrem Derici Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'in Brüksel Büyükelçiliği önünde Uygur protestosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:46:32. #1.14#
title