Çin'in BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Geng Shauang'dan Afganistan açıklaması

- Çin'in BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Geng Shauang, "Afganistan bir daha asla teröristlerin cenneti olmamalı. Şu anki önceliğimiz barışı sağlamaktır" ifadelerini kullanarak, Çin'in Afgan halkının seçim ve iradesine saygı duyduğunu belirtti.