Çin'in BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Geng Shauang'dan Afganistan açıklaması
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Çin'in BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Geng Shauang'dan Afganistan açıklaması

Çin'in BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Geng Shauang'dan Afganistan açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'in BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Geng Shauang, "Afganistan bir daha asla teröristlerin cenneti olmamalı. Şu anki önceliğimiz barışı sağlamaktır" ifadelerini kullanarak, Çin'in Afgan halkının seçim ve iradesine saygı duyduğunu belirtti.

- Çin'in BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Geng Shauang, "Afganistan bir daha asla teröristlerin cenneti olmamalı. Şu anki önceliğimiz barışı sağlamaktır" ifadelerini kullanarak, Çin'in Afgan halkının seçim ve iradesine saygı duyduğunu belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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